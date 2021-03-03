65 yaş üstü çalışan sigortalı, yaşlılık aylığı alabilmek için artık işten ayrılmak zorunda kalmayacak.

Anayasa Mahkemesi söz konusu kuralı anayasaya aykırı buldu.

Karar, yapılan bireysel başvuru üzerine alındı. Başvuran kişi, çalıştığı için yaşlılık aylığı alamamasının çalışma hak ve hürriyetini ihlal ettiğini savundu.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme kararında "sigortalı işten ayrılmadan pasif sigortalı statüsüne geçirilebilir, prim ödemeleri de buna göre düzenlenebilir" dedi.

Yaşlılık aylığı almadığında sigortalının "söz konusu üç aylık dönemi gelir elde etmeksizin geçirmek zorunda kalacağına" vurgu yaptı. Oluşan mağduriyete dikkat çekti.

Mahkeme, 65 yaş üstü sigortalının, yaşlılık aylığı almak için işten ayrılması kuralını orantılı bulmadı, iptaline karar erdi.