Sınır kapılarında ikinci tur için oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla yurt dışında yaşayan Türk seçmen de yeniden sandığa gidiyor.

Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurt dışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullanan Fethi Barış, iznini geçirmek için Fransa'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'de oy kullanmak için iznini seçim dönemine denk getirdiğini belirten Barış, "Güzel Türkiye'mize az önce giriş yaptık. Memleketim Kırşehir'e gideceğiz. Vatanımıza geldiğimiz için gurur duyuyoruz. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı seviyoruz" dedi.

Ukrayna'ya giden tır şoförü Halit Tanrıverdi de oy kullanmak için iki gündür tır parkında beklediğini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Gideceği ülkede kurulacak sandıklara yetişemeyeceği için Kapıkule'de kullandığını anlatan Tanrıverdi seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

[Fotoğraf: AA]

Tüm oylar 28 Mayıs'ta sayılacak

Bu seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesinden yurt dışı seçmen kütüğündeki kaydını kontrol etmesi gerekiyor.

Kaydı bulunmayan seçmenin konsolosluk bölgesine giderek yurt dışı seçmen kütüğüne kaydını yaptırması şart.

Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye getirilmesi ise birinci turdaki süreçle benzer olacak.

Diplomatik kurye beraberinde Türkiye'ye getirilecek oylar, 28 Mayıs tarihinde Türkiye'de sandıkların kapanmasının ardından diğer oylarla birlikte sayılacak.