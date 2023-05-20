Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.05.2023 09:15

Sınır kapılarında ikinci tur için oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarında oy verme işlemleri başladı.

Sınır kapılarında ikinci tur için oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla yurt dışında yaşayan Türk seçmen de yeniden sandığa gidiyor.

Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurt dışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullanan Fethi Barış, iznini geçirmek için Fransa'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'de oy kullanmak için iznini seçim dönemine denk getirdiğini belirten Barış, "Güzel Türkiye'mize az önce giriş yaptık. Memleketim Kırşehir'e gideceğiz. Vatanımıza geldiğimiz için gurur duyuyoruz. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı seviyoruz" dedi.

Yurt dışındaki Türkler ikinci kez sandık başında
Yurt dışındaki Türkler ikinci kez sandık başında

Ukrayna'ya giden tır şoförü Halit Tanrıverdi de oy kullanmak için iki gündür tır parkında beklediğini ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gideceği ülkede kurulacak sandıklara yetişemeyeceği için Kapıkule'de kullandığını anlatan Tanrıverdi seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tüm oylar 28 Mayıs'ta sayılacak

Bu seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesinden yurt dışı seçmen kütüğündeki kaydını kontrol etmesi gerekiyor.

Kaydı bulunmayan seçmenin konsolosluk bölgesine giderek yurt dışı seçmen kütüğüne kaydını yaptırması şart.

Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye getirilmesi ise birinci turdaki süreçle benzer olacak.

Diplomatik kurye beraberinde Türkiye'ye getirilecek oylar, 28 Mayıs tarihinde Türkiye'de sandıkların kapanmasının ardından diğer oylarla birlikte sayılacak.

ETİKETLER
Seçim 2023
Sıradaki Haber
60 günde bitirilen Defne Devlet Hastanesi yarın açılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:52
Küçük bir hangarda başlayan efsane: THY 90 yaşında
10:00
Meclis'te 28'inci dönemin açılışını Devlet Bahçeli yapacak
10:05
İstanbul'daki havalimanlarında oy verme işlemi başladı
09:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Vizyonu olmayanlar ufuk çizemez
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
07:44
Türkiye'nin 20 yıllık ekonomi karnesi
Yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı
Yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ