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TRT Haber 20.05.2023 09:00

28'inci dönem liderlerin meclisi oldu

Yeni dönemde Meclis'te 10 siyasi partinin genel başkanı vekillik koltuğuna oturacak. 28'inci dönemde liderler, partilerinin savunduğu politikaları Meclis kürsüsünde anlatacak. Peki hangi liderler seçildi, kimler dışarıda kaldı?

28'inci dönem liderlerin meclisi oldu

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından 13'üncü cumhurbaşkanının belirlenmesi, ikinci tura kaldı. Meclis aritmetiği ise netleşti...

Buna göre 28'inci dönem, liderlerin meclisi oldu. 10 siyasi partinin genel başkanı yeni dönemde milletvekili sıralarında siyaset yapacak.

Parti liderleri vekil oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den seçilerek Meclis'te yerini aldı.
İstanbul'dan adaylıklarını koyan liderlerden, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan milletvekili seçildi.

CHP listesinden seçime giren Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa Sarıgül de Erzincan milletvekili oldu.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş yeni dönemde de Meclis'te olacak.
Yeşil Sol Parti Genel Başkanları İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar da vekil seçildi. HDP Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da yeni dönemde Meclis'te olacak isimlerden..

BBP, Zafer Partisi ve Millet İttifakı'nın liderleri Meclis dışında kaldı

Cumhur İttifakı çatısı altında kendi listesiyle seçime giren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici seçilemedi.

Gaziantep milletvekilliği için aday olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Meclis'e giremedi. Adaylıklarını koymayan Millet İttifakı partilerinin liderleri de Meclis dışında kaldı.  

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