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Gündem
TRT Haber 20.05.2023 01:48

İletişim Başkanlığı: Temmuzda en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı" iddialarını yalanladı.

İletişim Başkanlığı: Temmuzda en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada memur maaşları ile ilgili ileri sürülen iddialara yanıt verdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir televizyon kanalına konuşan Çalışma Ekonomistinin, en düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacağını sehven söylediği aktarıldı.

İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "️Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

 

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