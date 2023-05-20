Bakan Varank, "19 Mayıs Gençlik Şenliği Liseler Arası E-Spor Turnuvası"na katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesince yaklaşık bir aydır düzenlenen ve finali Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan "19 Mayıs Gençlik Şenliği Liseler Arası E-Spor Turnuvası"na katıldı.

Etkinlikte gençlerle sohbet eden ve gösteri maçı yapan Varank, 19 Mayıs'ta böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Varank, turnuvada verilen ödül miktarını yüzde 100 artırdı

Bakan Varank, turnuvada verilen ödül miktarının artırılması konusunu gençlere sorarak, "O zaman 10 bin liralık ödülü 20 bin lira yapıyoruz. Diğer ödülleri de yüzde 100 artırıyoruz. 2 bin 500 olan 5 bin, 5 bin olan 10 bin, 7 bin 500 olan 15 bin lira. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"10 gigabyte internet hediye ediyorum"

Turnuvaya katılan ve bu yıl içinde ehliyet alan gençlere Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullandıracağını söyleyen Varank, "2023 yılı içerisinde ehliyetini alan bir arkadaşımız var mı; Yok. O zaman arabayı kullanma şansını kaybetti arkadaşlarımız ama aracı buraya çekeceğiz. Gençlerimiz inceleyebilir. Bir hediyemiz daha var. Ben gençleri çok seviyorum. Teknoloji Bakanı olunca da teknolojik hediyeler verebiliyorsunuz. Buradaki genç arkadaşlarıma ben 10 gigabyte beleş internet hediye ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, 630 takımın 3 bin 150 öğrenciyle mücadele ettiği turnuvanın finalinde dereceye giren takımlara ödülleri verildi.