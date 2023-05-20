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Gündem
TRT Haber 20.05.2023 00:03

Yurt dışında oy kullanma işlemi bugün başladı

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başladı. Peki yurt dışında yeniden oy kullanacaklar için süreç nasıl işleyecek?

Yurt dışında oy kullanma işlemi bugün başladı

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla yurt dışında yaşayan Türk seçmen de yeniden sandığa gidiyor.

Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurt dışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu.

Yurt dışında oy verme işlemleri başladı, 24 Mayıs'ta tamamlanacak.

Gümrük kapılarında ise 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verilebilecek.

29 Mayıs 2005'ten önce doğanlar ikinci turda oy kullanabilecek

Yurt dışında oy kullanacaklar için ilk turda kullanılan seçmen adresleri geçerli olacak.

En çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 13 konsolosluk bölgesinde saat 8.00 ile 23.00 arasında sandığa gidilebilecek.

Yurt dışındaki Türkler ikinci kez sandık başında
Yurt dışındaki Türkler ikinci kez sandık başında

Diğer 4 seçim merkezinde ise oy verme saatleri 9.00 ila 21.00 olacak.

29 Mayıs 2005 tarihinden önce doğmuş olanlar, yani ilk turdan sonra 18 yaşını dolduranlar, ikinci turda oy kullanabilecek.

Tüm oylar 28 Mayıs'ta sayılacak

Bu seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesinden yurt dışı seçmen kütüğündeki kaydını kontrol etmesi gerekiyor.

Kaydı bulunmayan seçmenin konsolosluk bölgesine giderek yurt dışı seçmen kütüğüne kaydını yaptırması şart.

Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye getirilmesi ise birinci turdaki süreçle benzer olacak.

Diplomatik kurye beraberinde Türkiye'ye getirilecek oylar, 28 Mayıs tarihinde Türkiye'de sandıkların kapanmasının ardından diğer oylarla birlikte sayılacak.

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