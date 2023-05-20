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AA-DHA 20.05.2023 02:08

Bakan Koca'dan Hatay'da çadırkent ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir çadır kenti gecenin ilerleyen saatlerinde ziyaret etti. Bakan Koca, İskenderun için 200 yataklı hastanenin yapımına devam edildiğini söyledi.

Bakan Koca'dan Hatay'da çadırkent ziyareti
[Fotograf: DHA]

Bazı incelemeler için kentte bulunan Koca, ziyaretler sırasında İsmet İnönü Mahallesi’nde depremzedelerin kaldığı çadır kente geçti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Bakan Koca’yı karşılarında gören depremzedeler, bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çadır kent sakinleri, COVID-19 ve deprem sürecindeki çalışmalarından dolayı Koca'ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Burada bir süre vatandaşlarla bir araya gelen Koca, çocukları sevdi.

Bakan Koca Defne'ye yapılan hastanenin pazar günü açılacağını, İskenderun için 200 yataklı hastanenin yapımına devam ettiklerini söyledi.

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