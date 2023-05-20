60 günde bitirilen Defne Devlet Hastanesi yarın açılıyor

6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.

[Fotoğraf: AA]

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

[Fotoğraf: AA]

Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık Bakanı Koca'ya Defne Devlet Hastanesi teşekkürü

Hatay'da yaşayan bazı vatandaşlar, Defne Devlet Hastanesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Bakan Koca, 60 günde tamamlanan ve pazar günü açılışı yapılacak Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili vatandaşların memnuniyetini dile getirdikleri anlara ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, bir vatandaşın hastane için teşekkürlerini iletmesi üzerine, hastaneyi hızla bitirmek istediklerini vurgulayan Koca, "Tomografi, MR, kan tetkikleri, görüntülemeler, muayeneler yapılabilsin istiyoruz. Bir hafta sonra da ameliyathane devreye girsin istiyoruz" dedi.