Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün eski nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü.

"Adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı" dedi.

Altun, "Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Evladımız Sıla’nın haberi yüreğimizi yaktı.

Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız.#SılaŞentürk — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 16, 2022

''Hukuk bu caniye acilen hak ettiği cezayı verecektir''

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da paylaşımında, "Hayatının baharındaki evladımızın vahim bir cinayete kurban gitmesi, Rabbimizin emaneti olan kız çocuklarımıza yönelik tüm yükümlülüklerimizi yüzümüze vuruyor" ifadelerine yer verdi.

#SılaŞentürk’ün vahşice katledilmesi hepimizin vicdanını kanattı.



Hayatının baharındaki evladımızın vahim bir cinayete kurban gitmesi, Rabbimizin emaneti olan kız çocuklarımıza yönelik tüm yükümlülüklerimizi yüzümüze vuruyor.



Hukuk, bu caniye acilen hakettiği cezayı verecektir. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) February 16, 2022

Hukukun bu caniye acilen hakettiği cezayı vereceğini söyledi.

''Türkiye'nin yüreği yandı''

Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den geldi. Yargı sürecinin takipçisi olacaklarını belirten Çelik, "Yüreğimiz yandı, Sıla'nın acısı Türkiye'nin acısıdır" dedi.