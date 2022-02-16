Sıla Şentürk cinayetine tepkiler
Giresun'da Sıla Şentürk'ün eski nişanlısı tarafından vahşice öldürülmesine tepkiler art arda geldi.
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün eski nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü.
"Adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı" dedi.
Altun, "Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
Evladımız Sıla’nın haberi yüreğimizi yaktı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 16, 2022
Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız.#SılaŞentürk
''Hukuk bu caniye acilen hak ettiği cezayı verecektir''
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da paylaşımında, "Hayatının baharındaki evladımızın vahim bir cinayete kurban gitmesi, Rabbimizin emaneti olan kız çocuklarımıza yönelik tüm yükümlülüklerimizi yüzümüze vuruyor" ifadelerine yer verdi.
#SılaŞentürk’ün vahşice katledilmesi hepimizin vicdanını kanattı.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) February 16, 2022
Hayatının baharındaki evladımızın vahim bir cinayete kurban gitmesi, Rabbimizin emaneti olan kız çocuklarımıza yönelik tüm yükümlülüklerimizi yüzümüze vuruyor.
Hukuk, bu caniye acilen hakettiği cezayı verecektir.
Hukukun bu caniye acilen hakettiği cezayı vereceğini söyledi.
''Türkiye'nin yüreği yandı''
Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den geldi. Yargı sürecinin takipçisi olacaklarını belirten Çelik, "Yüreğimiz yandı, Sıla'nın acısı Türkiye'nin acısıdır" dedi.
Yüreğimiz yandı…— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 16, 2022
Sıla’nın acısı Türkiye’nin acısıdır… Türkiye’nin yüreği yandı.
Caninin adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz.#SılaŞentürk
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