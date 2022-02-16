Yalı Mahallesi'ndeki bir evde 21 yaşındaki H.C.G., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı 16 yaşındaki Sıla Ş.'yi bıçakladı.

Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli H.C.G., Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak, Giresun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sıla Ş. ile Ankara'da ikamet eden H.C.G'nin internette tanıştıkları öğrenildi.