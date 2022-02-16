İstanbul Fatih'te 14 Şubat'ta meydana gelen olayda, pasajda bir dükkanda çalışan 19 yaşındaki Abdullah Mut, telefonuna bakarak yürüdüğü sırada ızgaranın açık olduğunu fark etmeyerek alt kata düştü.

Alt katta üst üste dizilen kolilerin üzerine düşen Mut, kazayı yara almadan atlattı.

Yaşanan tüm bu anlar pasajın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşadığı olayı anlatan Abdullah Mut, "Nasıl olduğunu bilmiyorum. Elimde telefon vardı işlerim vardı o an onlarla ilgileniyordum. Görmedim aşağı düştüm. Şansa kutunun üzerine denk geldim. Sonra ofisime çıktım. O gün mal indiriyorlarmış. Hep şanslı olmam genelde. Düşsem yaralanabilirdim. En az 3 metre vardır." dedi.