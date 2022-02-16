Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 62 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesindeki Karaabdullah Burnu'nun güneyinde düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 27 düzensiz göçmeni kurtardı.
Çeşme açıklarındaki Kara Ada'nın güneyinde de lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen daha yakalandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik Yunanistan
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