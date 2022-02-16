Filistin'i ziyaret eden Türk heyeti Ramallah'ta Abbas ile bir araya geldi.

Türkiye-Filistin ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Türk heyetinin "iki devletli çözüm çerçevesinde Türkiye'nin Filistin halkına desteğinin devam edeceğini" aktardı.

Türk heyetinin, ayrıca Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldiği ve iki ülke ilişkilerini ele aldığı paylaşıldı.

[Fotoğraf: AA]

Görüşmeye, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer de katıldı.

Kalın ve Önal'ın, perşembe günü İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.