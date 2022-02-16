Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk heyeti, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ı Ramallah'ta kabul etti. Görüşmede, iki devletli çözüm çerçevesinde Türkiye'nin Filistin'e desteğinin devam edeceği vurgulandı.
Filistin'i ziyaret eden Türk heyeti Ramallah'ta Abbas ile bir araya geldi.
Türkiye-Filistin ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Türk heyetinin "iki devletli çözüm çerçevesinde Türkiye'nin Filistin halkına desteğinin devam edeceğini" aktardı.
Türk heyetinin, ayrıca Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldiği ve iki ülke ilişkilerini ele aldığı paylaşıldı.
[Fotoğraf: AA]
Görüşmeye, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer de katıldı.
Kalın ve Önal'ın, perşembe günü İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.
Etiketler: Filistin Devleti İbrahim Kalın Mahmud Abbas
Son Haberler
- 23:29
- 23:35
- 23:34
- 23:15
- 23:13
Sıradaki Haber
NATO Türkiye'nin üyeliğinin 70'inci yılını kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz