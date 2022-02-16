Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
NATO Türkiye'nin üyeliğinin 70'inci yılını kutladı
[Fotoğraf: AA]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kutladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarını sürdürdü.
Oturumlara katılan, ikili görüşmeler gerçekleştiren Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir araya geldi.
Stoltenberg'in, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Bakan Akar'ı tebrik ettiği görüşmenin sonunda ikili hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı NATO
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