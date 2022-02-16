Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı. Akar, ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bulunduğu "aile fotoğrafında" da yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda, Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katıldı.
İlk olarak “NATO Nükleer Planlama Grubu” oturumunda yer alan Akar, sonrasında "Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma" ile "Külfet Paylaşımı, Kaynaklar ve Stratejik Konsept" konulu Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) oturumlarına iştirak etti.
[Fotoğraf: AA]
Bakan Akar, oturumların ardından üye ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı "aile fotoğrafı" çekiminde yer aldı.
Etiketler: NATO Hulusi Akar
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