Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 463 bin 241 COVID-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı.

271 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 104 bin 409 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 92,79, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 144 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 144 milyon 476 bin 562'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uyulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.