Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 18:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da barınak yangını: 4 yavru köpek can verdi
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da gönüllüler tarafından kurulan hayvan barınağında yangın çıktı. Yangında 4 yavru köpek öldü.
Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Şehit Ali Mahallesi’ndeki ahşap barınakta yangın çıktı.
Olayı duyan çok sayıda hayvansever barınağa koştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
Yangında 4 yavru köpek can verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Dumandan etkilenen diğer köpekler güvenli alana taşınıp tedavi altına alındı.
Yanan ahşap barınak, çökme tehlikesine karşı yıkıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
[Fotoğraf: DHA]
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