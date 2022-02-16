Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı 4 saat sürdü.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük"

Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, devlet ve hükümet işlerini de hem yakından takip ettik hem de gereken yönlendirmeleri yaptık, talimatları da verdik.

'İndirim uygulamayanlara yaptırım gelecek'

Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 8'den 1'e düşürme, yani etiketlerde doğrudan 7 puanlık bir indirim sağlamış olduk. Üreticiden toptancıya ve perakendeciye kadar gıdanın tüm süreçlerini kapsadığı için enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığımızın bir ifadesi olan bu KDV düzenlemesi, devlet olarak bizim attığımız bir adımdır. İstanbul'daki toplantıda iş dünyamızdan, gıda başta olmak üzere tüm ürünlerde yüzde 7 KDV ve yüzde 7 kendi fedakarlıkları şeklinde en az yüzde 14'lük bir indirim beklediğimizi söyledik. Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara da gereken yaptırımları uygulayacaklardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara da gereken yaptırımları uygulayacaklardır.https://t.co/GuWThBD0QZ pic.twitter.com/r9g1XVAMks — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2022

'Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması gerekiyor'

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusundaki yol haritasının da kamuoyuyla paylaşıldı. Kuyumcuların, bankaların ve altın rafinerisinin içinde yer aldığı bu imkandan yararlanmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz.

"Türkiye'nin gelişmesine katkı verecek ülkelerle temasımızı daha da artıracağız"

Türkiye ile BAE ilişkilerine yeni bir ivme kazandıran bu ziyaretin verimli neticeler doğuracağına inanıyorum. Ziyaretim sırasında farklı alanlarda imzaladığımız toplam 13 anlaşmayla ülkelerimiz arasındaki münasebetlerin ahdi temelini güçlendirdik. Önümüzdeki dönemde Körfez bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesine, büyümesine katkı verecek ülkelerle yakın temasımızı daha da artıracağız.

"Bugün artık bölgesinde söz sahibi bir Türkiye var"

Dün önceliğimiz terördü, işsizlikti, istikrarsızlıktı. Bugün en büyük 10 ekonomiden biri olma yolundayız. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, ahlaklı bir muhasebesini yapmak herkesin görevidir. Bugün artık siyasi, askeri, diplomatik ve ekonomik olarak bölgesinde söz sahibi bir Türkiye var.

"İstihdamı 19 milyondan 30 milyonun üzerine çıkarttık"

Bugün 85 milyonluk bir nüfusa sahibiz. Nüfusumuz 20 yıl öncesine göre 20 milyon artarken, istihdama katılan kişi sayısı da 20 milyondan 34 milyona çıktı. Tarihimizin en yüksek iş gücüne katılım oranına ulaşırken, istihdamı 19 milyondan 30 milyonun üzerine çıkarttık. Hatırlarsanız salgının ilk aylarında iş gücüne katılım 29 milyona, istihdam 25 milyona kadar gerilemişti. Dünyanın panikle içine kapandığı bu dönemde biz farklı bir politika izleyerek üretimi ve bireyleri destekledik.

"Fiyat artışları geçicidir, konjonktüreldir"

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedefli ekonomi programımızı, ısrarla ve kararlılıkla uygulayarak salgının ilk aylarındaki kayıpları hızla telafi etmekle kalmadık, ötesine de geçtik. Dünya küçülürken biz büyüdüğümüz, istihdam ve ihracatta rekor üstüne rekor kırdığımız bir dönemi geride bıraktık. Netice itibarıyla hükümetlerimiz döneminde 11 milyonun üzerinde insanımıza çalışacak iş sağladık, geçinecek gelir temin ettik. Bahar mevsimiyle birlikte canlanacak turizm, inşaat ve tarım sektörleri istihdamı daha da yukarıya taşıyacaktır. Elbette hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar vardır. Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır, emin olun bunların hepsi de geçicidir, konjonktüreldir, bu döneme mahsustur. Halihazırdaki en büyük sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun da üstesinden, her geçen ay inişini görerek geleceğiz.

"Aldığımız tedbirlerin olumlu etkileri kendini her geçen ay biraz daha belli edecektir"

Avrupa'dan Amerika'ya kadar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunun gelecek döneme ilişkin en önemli sıkıntısı, sancısı ve krizi işsizlik. Bunun için Batı'daki merkez bankaları enflasyonları 6-7 kat arttığı halde, faizleri kayda değer oranlarda yükseltmekten ısrarla kaçınıyor, kendi ekonomi teorilerine, yıllarca bize yaptıkları dayatmalara aykırı bir politika izliyorlar. Daha da önemlisi bunların çoğunun zaten kırılgan olan siyasi ve sosyal yapılarının ortaya çıkacak işsizlik krizinin altından kalkıp kalkamayacağı da meçhuldür. Biz 'Türkiye Ekonomi Modeli' diye ifade ettiğimiz çerçevesini ve yönünü kendimizin belirlediği bir politikayla süreci tam tersine çevirmeyi başardık. Uyguladığımız ekonomi politikalarının doğruluğunun kimi mahcubiyetle de olsa, kimi dolaylı yollardan işaretle de olsa içeride ve dışarıda teslim edilmeye başlandığını görüyoruz. Aldığımız tedbirlerin, insanlarımızın günlük hayatlarına olan olumlu etkileri, kendini her geçen ay biraz daha belli edecektir.

"Toplam elektrik üretimimizi 4 kat artırdık"

Türkiye bugün enerji konusunda elektrik yokluğunu değil fiyatı tartışabiliyorsa bunu geçtiğimiz 20 yılda 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçludur.Toplam elektrik üretimimizi 4 kat artırdık. Ülkemizin elektrik üreten santral sayısını 1808'e yükselttik. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükselmiştir, bu sadece bize ait bir durum değil. Küresel düzeyde doğal gaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Dolayısıyla dünyanın her tarafında, üstelik de bizden her bakımdan çok daha yüksek oranlarla bu fiyat artışları günlük hayata yansımaktadır.

"Türkiye, Avrupa'da en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3'üncü ülkedir"

Türkiye, Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülkedir. Ülkemizdeki elektriğin 200 kilovata denk gelen tutarı 18 euro iken, bu rakam mesela Norveç'te 35 euro, Fransa'da 45 euro, Hollanda'da 60 euro, Belçika'da 92 euro, Almanya'da 100 eurodur. Aynı miktardaki tüketim bedelini asgari ücret ile mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5'lik bir oran karşımıza çıkarken, Almanya'da yüzde 6,2'lik, Bulgaristan'da yüzde 7,5'lik, Çekya'da yüzde 10'luk, Romanya'da yüzde 15'lik oranlarla karşılaşıyoruz.

Benzer bir tablo doğal gaz konusunda da geçerli. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 euroluk faturayla, Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğal gaz hizmetini sunan ülkesi. Bu rakam Macaristan'da 30 euro, Polonya'da 63 euro, Yunanistan'da 100 euro, İtalya'da 156 euro, Almanya'da 256 euro düzeyine yükseldi.

"Türkiye, vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında"

Doğal gaz fiyatının asgari ücretle mukayesesinde de Türkiye yüzde 5,6 ile en uygun fiyat konusunda yine ilk sıralarda yer aldı. Bu oran Macaristan'da yüzde 9'luk, Yunanistan'da yüzde 13'lük, Almanya'da yüzde 15,2'lik, Romanya'da yüzde 31'lik seviyelere çıkmaktadır. Tekraren altını çizerek söylüyorum, vatandaşımıza gelen elektrik ve doğal gaz faturaları elbette yüksektir ama buna rağmen Türkiye, hem fiyat hem bunun asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir.

Geçen yıl sadece elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta 165 milyar liralık sübvansiyon yaparak, salgın sebebiyle zaten sıkıntı içindeki vatandaşların ilave yükler altına girmesine engel olduk. Geçen yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik.

"Milletin sesine kulak verip, derdine derman olacak çözümler ürettik"

Bugüne kadar hep olduğu gibi milletin sesine kulak verip, derdine derman olacak çözümler ürettik. Geçen Kabine Toplantısı sonrasında 150 kilovat olan en düşük tarife diliminin 210 kilovata yükseltilmesi nispi bir rahatlama sağladı. Bugünkü toplantıda, vatandaşları daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir.https://t.co/t0P7BDVd59… pic.twitter.com/rhbUrO7FNd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2022

"Elektrik tarifeleri vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecek"

Öncelikle 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır.

Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden, konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cem evleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar da tamamlandı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız.

Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde de halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Ayrıca sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem etkisini genişletecek, 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara da başlanması talimatını verdik.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız.https://t.co/GuWThBD0QZ pic.twitter.com/zCugCKJjBs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2022

Şimdi de mevcut desteklerin kapsamını genişleterek, güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler kapsamındaki yatırımların dördüncü bölge desteklerinden yararlanabilmesini temin ettik. Böylece güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük vergisine ilave olarak yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz.

Gübreye yüzde 30'luk indirim

Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibarıyla üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yine yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar üreticilerimizin mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini 1 ay öne çekiyor, cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım kesin fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum.

Yurtlarda kalan gençlere verilen beslenme yardımı 750 liraya çıkarıldı

Yurtlarda 16 GB olan internet desteğini 32 GB'a çıkardık. Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize beslenme yardımını 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz. Üniversite öğrencilerimizi muhtemel artışlara karşı koruyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan yaklaşık üçte birlik artışla 750 liraya yükseltiyoruz. https://t.co/GuWThBD0QZ pic.twitter.com/7X0xyxyuDI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2022

1915 Çanakkale Köprüsü 26 Şubat'ta açılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü, 88 kilometresi otoyol ve 13 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğa sahip Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin önemli bir parçasıdır. Orta ve yan açıklıkları ile yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan bu köprü, kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 16 metrelik top mermisi figürü ile birlikte 334 metreyi bulan köprümüz, bu bakımdan da dünyada ilk sırada yer almaktadır. Hizmete açacağımız otoyol projesi, Malkara Çanakkale arasını 40 kilometre kısaltırken, Lapseki Gelibolu arasında feribot ile saatler süren geçiş sürecini 6 dakikaya indirecektir. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz.

Aşısı olmayan ya da eksik olan vatandaşlara "TURKOVAC" çağrısı

Koronavirüse karşı geliştirilen yeni bir ilacı yerlileştirerek vatandaşların hizmetine sunduk, TURKOVAC aşısını da 81 ile ulaştırdık. Aşısı bulunmayan veya eksik olan vatandaşlarımıza en kısa sürede kendi aşımız TURKOVAC'ı yaptırmaları tavsiyesinde bulunuyorum. İnşallah önümüzdeki aylarda tüm dünyayla birlikte biz de bu musibeti gündeminizden tamamen çıkartmış olmayı ümit ediyoruz.