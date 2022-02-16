TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı, eski AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait ve beraberindeki 52 dernek başkanı ile kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Şentop, TBMM Tören Salonu'ndaki kabuldeki konuşmasında kendisinin de Rumeli kökenli bir aileden geldiğini belirterek, Rumeli ve Balkanlar'dan Anadolu'ya yaşanan göçün büyük travmaları barındırdığını ancak büyük bir kültürel zenginliği de vatan topraklarına taşıdığını söyledi.

Sivil toplum örgütlenmelerinde etkin olunması temennisinde bulunan Şentop, Rumeli ve Balkan camiasının devlet, vatan ve istiklal kavramlarının mahiyetini çok derinden bilen bir kültüre sahip olduğuna dikkati çekti ve birlikteliğin önemini vurguladı.