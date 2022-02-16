Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar İngiliz mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, ngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı NATO İngiltere
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