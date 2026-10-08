Rusya'da Yandex'in veri merkezinin faaliyetleri hasar nedeniyle durduruldu

Şirketten yapılan açıklamada, Ryazan bölgesine bağlı Sasovo kentindeki veri merkezinin altyapısının bir kısmının zarar gördüğü belirtildi.

Veri merkezindeki faaliyetlerin tamamen durdurulduğu aktarılan açıklamada, hasarın giderilmesi ve etkilenen hizmetlerin yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, durumun kontrol altında olduğu ve yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtilerek, Yandex'in temel hizmetlerinin normal şekilde çalışmaya devam ettiği ancak bazı hizmetlere erişimde sorun yaşanabileceği ifade edildi.

Ukrayna'nın gece saatlerinde Rusya'nın çeşitli bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği bildirilmiş, Sasovo kentinde de Yandex'in veri merkezinin bulunduğu sanayi tesisinin hedef alındığına ilişkin iddialar sosyal medyaya yansımıştı.

Yandex'in 2014'te faaliyete geçirdiği Sasovo veri merkezi, makine üreticisi Sasta şirketinin eski fabrika binalarının bir bölümünde bulunuyor.