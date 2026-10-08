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Dünya
AA 08.10.2026 09:37

Belçika, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor

Belçika Parlamentosu İçişleri Komisyonu, kamu düzeni veya ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmak amacıyla evlerine girilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını kabul etti.

Belçika, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt ile Adalet Bakanı Annelies Verlinden'in hazırladığı tasarı, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan ve geri dönüş işlemlerinde işbirliği yapmayı ısrarla reddeden kişilere yönelik düzenlemeler içeriyor.

Tasarı, bu kişilerden kamu düzeni veya ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu değerlendirilenlerin evlerine, yargı izniyle girilmesini öngörüyor. Polis ve Göçmenlik Dairesi görevlilerinin katılacağı işlemlerde, ilgili kişinin sınır dışı süreci kapsamında idari gözetim altına alınması amaçlanıyor.

Komisyondaki görüşmelerde muhalefet temsilcileri, federal polis, soruşturma hakimleri ve avukatlar düzenlemeye eleştiriler yöneltti. Eleştirilerde, "kamu düzeni veya ulusal güvenliğe tehdit" ifadesinin yeterince açık tanımlanmadığı ve çocukların haklarını koruyacak güvencelerin yetersiz olduğu belirtildi.

Bakan Van Bossuyt, tasarının komisyonda kabul edilmesi kararını "önemli bir ilerleme" olarak nitelendirerek, düzenlemenin uluslararası koruma altındaki kişileri veya yalnızca ülkede düzensiz durumda bulunanları genel olarak hedef almadığını belirtti. Bakan, evlerde yapılacak işlemlerin belirli koşullara ve yargı iznine bağlı olacağını vurguladı.

Van Bossuyt, Leuven gibi düzenlemeyi uygulamayacağını açıklayan yerel yönetimlere de tepki göstererek, bu tutumun kent sakinlerinin güvenliğini riske atacağını savundu.

Komisyonda kabul edilen tasarının yasalaşması için parlamentodaki sürecin tamamlanması gerekiyor.

Belçika, 2021'den bu yana sığınmacıların kabul ve barınma sistemindeki kapasite yetersizliği nedeniyle kriz yaşıyor. Özellikle yalnız gelen erkek sığınmacıların bir bölümü, barınma merkezlerinde yer bulamadığı için başkent Brüksel’de sokaklarda veya geçici barınaklarda yaşamını sürdürüyor.

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