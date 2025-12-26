SİHA’ların milli ‘gözleri’ farklı görevler için de hazır

ASELSAN’ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı ASELFLIR-600 elektro optik görüntüleme ürünü test videosu önemli detaylar barındırıyor. Bu noktada öne çıkan hususlardan biri de yaklaşık 150 kilometreden daha uzak mesafeden son derece net görüntü alınabilmesi.

Türkiye’nin İHA/SİHA’larda kullandığı ve platformların ‘gözü’ olarak kabul edilen bu kameralarla ilgili çalışmaları Kanada’nın ambargosundan sonra başlamış gibi görünse de aslında öyle değil. O dönem ki ambargolar bu alandaki yerli/milli çalışmaların öne alınması ve doğal olarak daha hızlı bitirilmesini beraberinde getirdi.

Bu noktada üzerine düşünülmesi gereken detaylardan biri de Türk mühendislerce geliştirilen ürünlerin yakın gelecekte daha farklı platformlarda kullanılacak görüntüleme sistemleri için de ‘hazine’ niteliğinde olduğu. Çünkü buralarda elde edilen bilgi birikimi ileride çok daha gelişmiş sistemlere ihtiyaç duyacak yeni platformlar için de bir çıkış noktası olacak.

Savunma Sanayii Ahmet Alemdar ile Türkiye’nin elektro optik görüntüleme sistemlerindeki durumunu ve yakın gelecekteki muhtemel yol haritasını konuştuk…

[ASELSAN'ın elektro optik çözümleri bu alanda Türkiye'yi farklı bir noktaya taşıdı.]

Hedefi hem görüyor hem işaretliyor

Alemdar öncelikle ASELSAN’ın geliştirdiği elektro-optik sistemler nedir, ne işe yarar kısaca buna değiniyor… Bu sistemlerin kullanıldığı platformların ‘gözü’ niteliğinde olduğunu belirtiyor. Gelişmiş optikleri ve yazımları ile istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde kullanıldıklarını kaydediyor. Ayrıca barındırdıkları lazer işaretleyiciyle hedefleme fonksiyonuna da sahip olduklarını ve daha net ifadeyle hedefi hem görüp hem de işaretlediklerini anlatıyor.

Alemdar da ASELSAN’ın Kanada ile yaşanan ‘ambargo’ krizinden çok daha öncesinde bu sistemler için kolları sıvadığının altını çiziyor. Karşı taraftan ürün alınamadığı zaman doğal olarak projenin hızlandığından bahsediyor ve “Ambargo sonrası acil ihtiyaçlara karşılık vermek üzere hemen CATS E/O ile ‘yeterlilik’ sağlandı. Takip eden süreçte CATS+ olarak optimum seviyeye getirildi. Sonrasında ortaya çıkan ASELFLIR-500 ile Bayraktar AKINCI gibi platformlara dünya standardında ve CATS’ten daha gelişmiş özelliklere sahip bir ürün kazandırıldı. Bayraktar TB3 SİHA’larda kullandığımız ASELFLIR 500 dünyadaki muadilleriyle rekabet ederken ASELFLIR-600 ile çok daha üst segment bir sonuca ulaşıldı.” bilgisini paylaşıyor.

[ASELFLIR 600 kendi alanında dünyanın en iyilerinden biri kabul ediliyor. Foto: AA]

“ASELFLIR 600 ile son derece kritik kazanımlar elde edildi”

ASELFLIR-600’ün temelde daha yüksek irtifada ve uzun menzilli görevler için tasarlandığına dikkat çekiyor. Sahip olduğu teknik kabiliyetlerle çok daha uzun mesafelerden daha nitelikli görüntüler elde edilebildiğini söylüyor Alemdar ve devam ediyor:

“Çok yüksek irtifalarda görev yapabilecek bu sistemlerin çalışma ortamı sıcaklıkları da önemli. ASELSAN mühendisleri bu üründe son derece düşük değerlere ulaşmayı başardı.

Kamuoyuna geçtiğimiz günlerde servis edilen görüntülerde ise ASELFLIR 600’ün uzun menzilli görev rüştünün ispatı yapıldı. Çok uzak mesafelerden gayet yüksek çözünürlüklü görüntüler alınabildiğini gördük.

Tabi bunun muharebe sahasındaki karşılığına da örnek vermek lazım. ASELFLIR-600 entegre edilmiş bir AKINCI TİHA platformu hasım hava sahasına / savunma menziline girmeden hedefi tespit ve teşhis faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. Gelecekte AKINCI, AKSUNGUR SİHA ve T929 / ATAK II platformlarında bu elektro optik sistemi görmemiz oldukça muhtemel.”

[İHA ve SİHA'larda elde edilen optik gözetleme kabiliyetlerinin deniz unsurlarında da kullanılması bekleniyor.]

“Kara ve deniz platformlarında da entegre edilebilir”

Tam da bu noktada madalyonun diğer yüzünü çeviriyor Alemdar… Türkiye’nin bu alanda elde ettiği birikimin aslında gelecek dönemlerde ihtiyaç duyacağı çok daha gelişmiş elektro optikler için de çok değerli bir yol haritası oluşturacağını vurguluyor.

ASELFLIR 600 ile büyük çaplı optik tasarım ve daha hassas stabilizasyon gibi altın değerinde kabiliyetler elde edildiğine işaret eden Alemdar, “Bu tecrübelerle yapılacak çok daha iyi sistemler de yolda desek yanlış olmaz.” ifadesini kullanıyor.

Her ne kadar İHA ve SİHA’lar öne çıksa da farklı platformlarda da bu sistemlerin kullanılabileceğine değiniyor Alemdar ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Öncelikle doğrudan kullanımı noktasında farklı adaylar söz konusu… AKINCI, AKSUNGUR gibi İHA sistemlerinin yanı sıra HÜRKUŞ II uçağında kullanılabilir. Döner kanatlı platformlarda ise edinilen tecrübeler ATAK II ve T925 projelerinde değerlendirilebilir. Bir diğer husus ise deniz karakol uçaklarında kullanılması yönünde mevcut ve potansiyel modernizasyon süreçlerinde kendine yer bulması olabilir.

ASELSAN’ın birçok elektro optik projesi var. ASELFLIR 600’ün geliştirilme sürecinde elde edilen tecrübe elbette yeni projelere de yansıyacak.

Ayrıca, ASELFLIR-600 sistemi şu anki haliyle hava platformları için optimize edilmiş bir çözüm olsa dahi doğru modifikasyonlarla kara ve deniz platformlarında da görev yapabilir. Deniz ve kara koşulların için hem yazılımsal hem de donanımsal revizyonlar gerekecektir. Ancak ASELSAN’ın tecrübesi bunların kolayca çözülmesini sağlar.

Öte yandan ASELFLIR-600 gibi sistemlerin alçak-orta irtifa hava savunma bataryalarında da yaygınlık kazanacağı ihtimalini göz ardı etmemek gerek. Çünkü sistem içerisindeki radarın gördüğü hedefi ASELFLIR 600 ile takibe almak mümkün olabilir.

ASELSAN elektro optik alanında dünya standartlarının ilerisinde çözümler ortaya koyabilecek noktada. Teknolojinin uyarlanması ya da kabiliyet dönüşümü gibi konularda da son derece iyi bir firma. Tüm bunları alt alta eklediğimizde ASELFLIR 600’ün aslında çok daha farklı ve kıymetli kapılar açtığını söylemek yanlış olmaz.”