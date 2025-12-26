Hafif Yağmurlu 4.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 26.12.2025 09:02

Bakan Kurum, COP31 Başkanı oldu

Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan COP Taraflar Konferansı'na tarihinde ilk kez başkanlık etmeye hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla COP31'e başkan olarak atandı.

Bakan Kurum, COP31 Başkanı oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla COP31 Başkanı olarak atanmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Bakan Kurum, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliğiyle küresel iklim siyasetinde belirleyici bir konuma yükseldiğini vurgulayarak, “İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olduk” dedi.

Kurum, açıklamasında “Ülkemiz, siyasetiyle, bürokrasisiyle, sivil toplumuyla, milletimizle 86 milyon hep birlikte bu tarihi fırsatı mazlum coğrafyalar ve dünyamız lehine kullanacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı’nın Türkiye, millet ve dünya için hayırlı olmasını diledi.
 

ETİKETLER
Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
