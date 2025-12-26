Bakan Kurum, COP31 Başkanı oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla COP31 Başkanı olarak atanmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Bakan Kurum, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliğiyle küresel iklim siyasetinde belirleyici bir konuma yükseldiğini vurgulayarak, “İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olduk” dedi.

Kurum, açıklamasında “Ülkemiz, siyasetiyle, bürokrasisiyle, sivil toplumuyla, milletimizle 86 milyon hep birlikte bu tarihi fırsatı mazlum coğrafyalar ve dünyamız lehine kullanacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı’nın Türkiye, millet ve dünya için hayırlı olmasını diledi.

