Tüm denklemi değiştirecek: ASELFLIR 600 gökyüzüyle buluşuyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen IDEX ve NAVDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı, savunma sanayii alanında dünyanın en önemli firmaların katılımıyla devam ediyor.

Ülkemiz savunma sanayiinin geçmişten bugüne süregelen hikayesinde başrol oyuncularından biri olan ASELSAN da Abu Dabi’deki etkinlikte özellikle yabancı heyetlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Etkinlik kapsamında TRT Haber’e özel açıklamalarda bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Çelik Kubbe’deki son durumdan GÖKSUR hava savunma sisteminin ilk atışına, FPV dron saldırılarına karşı geliştirilecek milli sistemden ASELFLIR 600’e kadar pek çok konuda önemli detaylara değindi.

[Göksur hava savunma sisteminin deniz ortamındaki ilk atışı başarıyla tamamlandı.]

Çelik Kubbe'ye adım adım

Genel Müdür Akyol, ASELSAN’ın çok uzun yıllardır geliştirdiği sistemlerin entegre ve tek bir ağda çalışıp aynı zamanda yapay zekayla desteklenerek komuta edildiği bir anlayışla Çelik Kubbe’yi kurguladıklarını söyledi.

Sistemin en önemli birleşenlerinden Siper’i geçen yıl envantere verdiklerini, yine geçtiğimiz yıl içinde orta irtifa için Hisar’ı çoklu sayılarda olarak teslim ettiklerini hatırlatan Akyol, “Adım adım işlediğimiz bir süreç var. Madalyonun sensör yüzünü de unutmamak gerek. Bunun için geliştirdiğimiz Alp radar ailesini de geçen yıl hizmete vermiştik. Bugünlerde Çelik Kubbe’nin deniz tarafıyla ilgili çok başarılı bir atışı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. GÖKSUR’un deniz ortamındaki ilk atışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Türk donanması için çok önemli bir caydırıcı güç olacak.” ifadesini kullandı.

[FPV dron tehdidi Rusya-Ukrayna savaşıyla bambaşka bir boyuta yükseldi. Foto: Getty]

FPV dron tehlikesine ASELSAN çözümü

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte FPV dronların zırhlı araçlar için çok ciddi sorunlara sebep olduğunu hatırlatan Akyol, yerli ve milli çözüm için yeni bir projeye başladıklarını söyledi:

“Biz FPV dron tehlikesine karşı iki kanaldan yürüyoruz. Sabit noktada FPV dronların frekans bantlarını da karıştırabilen Kangal isimli ürünümüzü çıkardık. FPV dronların görüntü aktardığı sistemleri başarıyla karıştıran bir iş. Yine ‘Bukalemun’ adını verdiğimiz ve bu tür dronları aldatabilen bir sistemi hayata geçirdik.

Günümüzde zırhı araçlara yönelik saldırılar çok arttı. Aslında ASELSAN olarak bu konuda AKKOR sistemini ortaya koyduk ve milli tankımız Altay’a bunu verdik. Şimdi zırhlı araçları FPV dron saldırılarına karşı koruyabilecek radarıyla, optiğiyle, akıllı mühimmatıyla entegre bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Kısa zamanda çıkarmayı hedeflediğimiz bu sistemle zırhlı araçlarda FPV dron tehlikesine karşı bir kalkan oluşturmayı amaçlıyoruz.”

[Aselsan imzalı ASELFLIR ürün ailesi Türkiye'yi bu alanda çok büyük bir sıkıntıdan kurtardı.]

“ASELFLIR 600 gökyüzüyle buluşacak”

ASELSAN denince akla gelen projelerden bir diğeri de keşif, gözetleme ve hedefleme podları… Türkiye’ye karşı özellikle S/İHA’ların kameralarına yönelik ambargoların ardından hızla bir çözüm ürettiklerini ve o dönem CATS sistemini çıkardıklarını vurgulayan Akyol, dünyanın farklı noktalarında ürünün başarıyla görev yaptığının belirtti.

Ancak o dönem “Dünyanın en iyi S/İHA’larını biz yapıyorsak en iyi kamerayı da biz yapacağız.” diyerek yola çıktıklarını anlatan Ahmet Akyol, sözlerini şöyle tamamladı:

“ASELFLIR 500 ile bunu başardık. Henüz ilk yılında 16 ülkeye ihraç ettik. Ve kullananlar çok memnun. Şimdi ASELFLIR 600 ile görüntülemede ‘oyun değiştirici’ bir mesafeye ulaşacağız. Lazer işaretleme menzilini mevcudun neredeyse iki katına çıkarıyoruz. Ve böylece artık çok uzun menzillerden bütün stratejik hedefleri görüntüleme yetkinliğini milli olarak kazanacağız.

Hedefimiz bu yılın Mayıs ayında ASELFLIR’i gökyüzüyle buluşturmak. Ve sonrasında da seri üretime yönelmek. Ürün anlamında her ne yapıyorsak dünyada liderliğe aday olacağız dedik. ASELFLIR 500 ile bunu başardık. ASELFLIR 600 ile hem kahraman ordumuza hem de tüm dünyaya yine çok ama çok kritik bir kabiliyet kazandıracağız.”