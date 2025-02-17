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Gündem
AA 17.02.2025 19:32

Emine Erdoğan'dan "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"nde ülkenin dört bir yanından, yenilikçi bakış açısıyla fark yaratan girişimci kadınlarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Emeğin, cesaretin, parlak fikirlerin ve kadın aklının inceliklerinin en güzel örneklerine tanıklık ettiklerini aktaran Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Kadın girişimcilerimizin başarıları, sadece bireysel kazanımlarla sınırlı kalmayıp toplumumuzun bütününe yayılan bir dönüşümün öncüsü. Hayallerine ulaşan her kadının, tecrübelerini bilhassa gençlerle ve onlarla aynı yolda yürümek isteyen kadınlarla paylaşmasını temenni ediyorum. Zira dünyanın problem alanları, kadınların getireceği yeni çözümleri bekliyor. Üreten, paylaşan ve projeleriyle kadın potansiyelinin zirvesini herkese ispatlayan girişimci kadınlarımızı yürekten tebrik ediyor, programda emeği geçen herkesi kutluyorum."

Emine Erdoğan paylaşımında, ödül törenine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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