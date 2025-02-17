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Gündem
TRT Haber 17.02.2025 19:48

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme

Narin Güran cinayeti davasında 12 sanık için "Suçluyu kayırma" suçundan hazırlanan iddianame Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme

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