TRT Haber-AA 26.12.2025 10:07

MİT yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile düzenlediği ortak operasyonda yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DEAŞ’lı terörist İbrahim Burtakuçin'i Malatya'da yakaladı.

MİT yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
[Fotoüraf: İHA Arşiv]

MİT'in yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek DEAŞ'a katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

DEAŞ'lı Burtakuçin'in yurt içi ve dışında birçok DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu da belirlendi.

MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucu terörist Burtakuçin'in güncel konumu tespit edildi ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalar neticesinde Malatya'da yakalandı.

Söz konusu şahsa ve örgüte ait dijital materyal ile yasaklı yayınlar ele geçirildi.

DEAŞ MİT Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
