Selden etkilenen bölgelere 10 milyon lira kaynak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Bartın’a 2 milyon lira, Sinop’a 3 milyon lira ve Kastamonu’ya 5 milyon lira olmak üzere toplamda 10 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin yaşandığı Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te vatandaşlara yardım için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.
Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu illerde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Temennilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu belirten Yanık, "Bakanlık olarak vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve her türlü yardım için gerekli çalışmaları yapacağız" açıklamasını yaptı.
Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için;— Derya Yanık (@deryayanikashb) August 11, 2021
Bartın’a 2.000.000 TL
Sinop’a 3.000.000 TL
Kastamonu’ya 5.000.000 TL
olmak üzere, toplam 10.000.000 TL kaynak aktardık. Afet bölgesindeki süreci yakından takip ediyoruz. https://t.co/p2ooum03z1
Bakan Yanık, selden etkilenen Bartın’a 2 milyon lira, Sinop’a 3 milyon lira ve Kastamonu’ya 5 milyon lira olmak üzere toplamda 10 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.
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