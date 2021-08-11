Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selde sürüklenen yavru köpek böyle kurtarıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde sel ile birlikte denize sürüklenen atık ve dal parçaları arasında sıkışan yavru köpeği vatandaşlar kurtardı.
Sinop sel felaketi ile mücadele ediyor. Seferber olan ekipler mahsur kalanları helikopterle kurtarıyor.
Türkeli ilçesinde cep telefonu ile çekilen görüntülerde ise bir yavru köpeği vatandaşların kurtarma çabası yürekleri ısıttı.
İnsan zinciri oluşturan vatandaşlar yavru köpeği selin sürüklediği dal ve atıkların arasından çıkarıyor.
Sinop Ayancık’ta bugün metrekareye 240,5 kilogram (mm), Boyabat’da 76,6 kilogram, Dikmen’de 54 kilogram, Erfelek’te 78,6 kilogram, Gerze’de 72,4 kilogram, Merkez’de 83,8 kilogram Türkeli’nde 88,8 kilogram yağış düştü.
Etiketler: Sağanak
Sıradaki Haber
15 günde 285 orman yangını kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz