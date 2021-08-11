Sinop sel felaketi ile mücadele ediyor. Seferber olan ekipler mahsur kalanları helikopterle kurtarıyor.

Türkeli ilçesinde cep telefonu ile çekilen görüntülerde ise bir yavru köpeği vatandaşların kurtarma çabası yürekleri ısıttı.

İnsan zinciri oluşturan vatandaşlar yavru köpeği selin sürüklediği dal ve atıkların arasından çıkarıyor.

Sinop Ayancık’ta bugün metrekareye 240,5 kilogram (mm), Boyabat’da 76,6 kilogram, Dikmen’de 54 kilogram, Erfelek’te 78,6 kilogram, Gerze’de 72,4 kilogram, Merkez’de 83,8 kilogram Türkeli’nde 88,8 kilogram yağış düştü.