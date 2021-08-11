Sinop Ayancık Devlet Hastanesi’nin tahliye edildiğini söyleyen Bakan Koca, 4’ünün yoğun bakım hastası, 45 hastanın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildiğini belirtti.

27 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracının görevlendirildiğini söyleyen Koca, kayıp ve yaralının olmadığını aktardı.

Koca, Karabük Bahçecik mevkiindeki köprüde yaşanan çökmede de 13 kişinin etkilendiğini ve 8 kişinin ambulansla hastaneye nakledildiğini aktararak, "Hastaneye naklini istemeyen 5 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildi. 4 ambulans görevlendirildi" dedi.

Bartın Kumluca’da 1 kişinin kayıp olduğunu söyleyen Koca, "İl genelinde selden 4 kişi etkilendi. Olay yerine 7 adet 112 ambulansı, 1 UMKE görevlendirildi. Kastamonu’da ise yine sel sebebiyle 4 UMKE görevde. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.