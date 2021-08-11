İçişleri Bakını Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'de şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, şunları kaydetti;

"Hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları sürüyor"

AFAD koordinasyonunda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gelişmeleri anbean Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iletiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bakan yardımcıları ve genel müdürleri bölgeye göndermenin yanında bir talimatı daha oldu. Kendimin, Kastamonu Azdavay ve Bozkurt'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Bartın'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun ise Sinop'a geçeceği bilgisini verdim.

Bartın, Sinop, Kastamonu'nun aşırı yağışlar sebebiyle sel afeti meydana geldi. Orada ilgili bakan yardımcılarımızı hem biz İçişleri Bakanlığı olarak hem de diğer tüm bakan arkadaşlarım ilgili kişileri buraya sevk ettiler. Şu anda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var.

"Bir kayıp vatandaşımız var"

Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu. Bu açıdan çevredeki illerden yardımlar ulaştırıldı. Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız, sabah itibariyle Bartın'dan aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili de haber alındığı sürece vatandaşımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız."

"Yağış miktarının 300 kilogramın üzerinde geçtiği ifade ediliyor ki, 100 kilogramın üstünü biz afet olarak değerlendiriyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığının meteorolojiden aldığı bilgiye göre, yağış miktarı 300 kilogramın üzerine geçti. 100 kilogramın üstünün afet olarak değerlendiriyoruz. Sel baskınlarında tüm ekipler seferber edildi. İnşallah kayıp haberi vermeden, vatandaşlarımızın tahliyelerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirerek iyi haberler vermek nasip olur.

Ayancık'a 240, Boyabat'a 76, Türkeli'ne ise 88 kilogramın üzerinde yağış düştü

Öte yandan AFAD verilerine göre Sinop Ayancık’ta bugün metrekareye 240,5 kilogram (mm), Boyabat’da 76,6 kilogram, Dikmen’de 54 kilogram, Erfelek’te 78,6 kilogram, Gerze’de 72,4 kilogram, Merkez’de 83,8 kilogram Türkeli’nde 88,8 kilogram yağış düştü.

Kastamonu’da dün akşam başlayan sağanak Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde etkili oldu.

Küre’ye metrekareye 198 kilogram (mm), Pınarbaşı’na 167 kilogram, Azdavay’a 145 kilogram, İnebolu’ya 123 kilogram, Abana’ya 122 kilogram, Bozkurt’a 117 kilogram yağış düştü.

Bartın’ın Ulus ilçesinde metrekareye 90 kilogram yağış düştü.

Kuvvetli yağışların perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.