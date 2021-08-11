AFAD verilerine göre Sinop Ayancık’ta bugün metrekareye 240,5 kilogram (mm), Boyabat’da 76,6 kilogram, Dikmen’de 54 kilogram, Erfelek’te 78,6 kilogram, Gerze’de 72,4 kilogram, Merkez’de 83,8 kilogram Türkeli’nde 88,8 kilogram yağış düştü.

Ayancık’ta 1 köprü yıkıldı. 100’e yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Sinop-Türkeli Ayancık yolu ulaşıma kapandı.

Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nde tahliye sürüyor. 4’ü yoğun bakım hastası, 45 hasta ambulans ve feribotla, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine naklediliyor. Çalışmalara 27 ambulans, 6 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı görev alıyor.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan saat 13.26 itibarıyla Sinop Ayancık Devlet Hastanesi’nde kullanılmak üzere 50 oksijen tüpü içeren 2 helikopter bölgeye gönderildi. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş gerçekleşmeden Ankara’ya döndü.

Ayancık Pazarcık bölgesinde bulunan Özel İdare Şantiyesi’nde 9 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 helikopterle kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgeye transferi için 2 sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiği bildirildi.

Tahliyeler sürüyor

Helikopterlerin kısa sürede bölgeye ulaştığı aktarılan açıklamada, "Görevlendirilen sahil güvenlik helikopteri tarafından şu ana kadar mahsur kalan 19 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Ayancık'a bağlı Avdullu köyünde mahsur kaldığı bildirilen yaklaşık 70 vatandaşımızın tahliyesi maksadıyla 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi bölgeye sevk edilmiştir. Bölgedeki tahliye faaliyetlerine halen devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

83 köye elektrik verilemiyor

Tokat, Samsun ve Ordu AFAD ekipleri de bölgeye ulaştı. 10 araç, 32 personel, 3 bot, 2 motopomp çalışmalara katılıyor.

Sinop’ta Ayancık, Türkeli ve Boyabat ilçelerine bağlı 83 köye elektrik verilemiyor.

