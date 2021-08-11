Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısının 80 milyonu geçtiğini açıkladı.
Salgınla mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları başarıyla devam ediyor.
Toplam aşılama 80 milyon dozu geçti. İlk doz aşı uygulananların sayısı 43 milyona yaklaştı. İkinci doz uygulananların sayısı da 30 milyonu geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 Milyonu geçti" dedi.
Covid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 Milyonu geçti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 11, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Aşısı
Son Haberler
- 15:43
- 15:43
- 15:40
- 15:42
- 15:43
Sıradaki Haber
Kastamonu'da sel felaketi: Çay ve dereler taştı, otomobiller sürüklendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz