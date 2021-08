Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli sağanak, Bartın'ın Ulus ve Kumluca ilçeleri ile Apdipaşa beldesinde, Sinop'un Ayancık ilçesinde, Kastamonu'nun Bozkurt ve Azdavay ilçelerinde etkili oldu.

Bartın'da bir kişi hayatını kaybetti, sele kapılan bir kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Sinop' Ayancık Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiğini duyurdu. Türkeli Ayancık yolu ise ulaşıma kapandı.

Bartın-Karabük kara yolu çöktü

Bartın'da sağanak Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.

Araçlar sele kapıldı

Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını söyledi.

Vali Güner, burada da menfez göçmesi nedeniyle ileriye gidilemediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu;

"Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. (Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkisi) Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar."

Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi sele kapıldı

Bartın Kumluca beldesi Akören Söküler köyünde ahşap bir evin büyük bölümü yıkıldı, evdeki yaşlı bir kadın sele kapıldı. Bölgede bir kişi de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşlı kadını arama çalışmalarına başladı.

Ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Vali Güner, "Yıkılma tehlikesi olan evlerde ve araçlarında mahsur kalan yaklaşık 15 kişi şu ana kadar kurtarıldı. Bir kaybımız var, onu arıyoruz, yaşlı bir teyzemiz. Bunun dışında kalp krizinden bir can kaybımız var ama suya kapılma değil. Yıkılan köprü, menfez yol ve ev çok. Maddi hasar burada gerçekten sıkıntılı. Kayıp vatandaşımızı kurtaralım, maddi hasar bir şekilde hallolacak. Şu anda başka kayıp ihbarımız yok." dedi.

Sinop'ta sağanak sele neden oldu

Sinop'ta da kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı kentte, küçük çapta heyelanlar da meydana geldi.

Belediye ekipleri su baskınlarının ve heyelanların meydana geldiği bölgelerde çalışma yaptı.

Türkeli ve Ayancık ilçelerinde ise bazı köy yolları taşan dereler nedeniyle zarar gördü.

İçişleri Bakanlığınca 3 kurtarma helikopteri bölgeye gönderildi

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, sağanak nedeniyle mahsur kalan vatandaşların bulunduğunu ve İçişleri Bakanlığınca 3 kurtarma helikopterinin bölgeye gönderildiğini belirtti.

Maviş, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların da kurtarma operasyonuna katılmak üzere bölgeye gönderildiğini ve ilçeye ulaşım sağlayan köprülerin tamamının sular altında kaldığını sözlerine ekledi.

Sinop Valisi Erol Karaömerlioğlu, selden etkilenen bölgedeki son durumu @trthaber’de anlatıyor. https://t.co/zzf5kM1EaM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 11, 2021

"Önceliğimiz mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, can kaybımız yok"

Sinop Valisi Erol Karaömerlioğlu, yolların sel ve toprak kaymalarından dolayı kapandığını dile getirerek TRT Haber'e şu değerlendirmelerde bulundu;

"Öncelikli hedefimiz evlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak. Onun için de 3 helikopterimiz şu an olay yerinde. Onlara bildirdiğimiz koordinatlardaki insanlarımızı tahliye edeceğiz. Ondan sonra da yollarımızı açmaya başlayacağız. Şu an tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yağışlar sabah saatlerine göre azaldı."

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Gerekli müdahaleler yapılıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın'ın Kumluca Beldesi'nde ve Sinop'un Ayancık ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel olaylarında gerekli müdahalelerin yapıldığını açıkladı.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bartın'ın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanların meydana geldiğini, bir vatandaşın da kaybolduğunu hatırlattı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde de aşırı yağışların sele dönüştüğünü ve bazı binaları su bastığını belirten Çataklı, "Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir. Gelişmeleri AFAD'dan takip ediyoruz. Geçmiş olsun." dedi.

AFAD'dan açıklama

Sinop'ta etkili olan sel ve su baskınlarına ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Ayancık ilçesinde aşırı yağışlar sonucu mahsur kalan vatandaşların olduğu bilgisi alınmıştır. Mahsur kalan vatandaşlar için 2 hava aracı görevlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca Sinop AFAD’dan 2 araç, 6 personel çalışmalarda yer almaktadır. Tokat AFAD İl Müdürlüğü’nden 3 personel, 1 araç, 1 bot ve 2 motopomp; Samsun AFAD İl Müdürlüği’nden 10 personel, 2 araç görevlendirilmesi yapılmıştır. Bunlara ilaveten Ordu’da ihtiyaten bulunan 13 personel, 5 araç, 2 bot da çalışmalara destek vermek üzere yönlendirilmiştir.

SAKOM’dan alınan bilgiye göre Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir.

Sinop Türkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi alınmıştır. Bölgede yapılan çalışmalara Karayolları’ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamaktadır.

Belediye’nin de itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yapmaktadır.

Ulus Akörensöküler Köyü’nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları Bartın AFAD’dan 3 ekip 6 personel ile devam etmektedir.

Yürütülen çalışmalara destek vermek üzere, Ankara AFAD’dan 21 personel ve 4 araç, Sakarya AFAD’dan 5 personel, 1 araç, 1 bot ve 5 motopomp, Samsun AFAD’dan 2 personel ve 1 arama köpeği, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ise sualtı arama ekibi olay bölgesine sevk edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’ndan toplam 12 personel ve 4 ambulans ve ilçe itfaiye ekipleri olay bölgesinde görev yapmaktadır.

Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8’inin tedavisine devam edilmektedir.

Kastamonu'da 2 otomobil toprak altında kaldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 2 otomobil toprak altında kaldı. Küre ilçe girişinde etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Karayolları ve Belediye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarılarak yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yağışların halen etkisini sürdürdüğü bölgede, ekipler vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji: Yağışlar devam edecek

Öte yandan Meteoroloji son 24 saatte Kastamonu ve Sinop’ta etkili olan yağışların bugün de devam edeceğini açıkladı.

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ile

Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.