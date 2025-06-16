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Türkiye
AA 16.06.2025 07:56

Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 5 FETÖ şüphelisi polisin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler işlemlerin ardından tutuklandı.

Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan meslekten ihraç Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı C.M.Ç, emniyet amiri A.Ö, hava astsubayı F.D ile FETÖ iltisaklı kurumda çalışan S.Ü. ve H.İ. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçırılmak üzere kente düzensiz göçmen ve FETÖ şüphelilerinin getirileceğini tespit etmiş, şüpheli 2 aracı takibe alan ekipler, 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni otoyol gişeleri mevkisinde bırakan aracı durdurmuştu.

Ekipler, sürücü ile 4 düzensiz göçmeni yakalamış, diğer araçtaki 5 FETÖ şüphelisi ile sürücüyü de gözaltına almıştı.

Sürücüler tutuklanmıştı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

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