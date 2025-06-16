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Türkiye
AA 16.06.2025 03:35

Erzincan’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Erzincan’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Erzincan’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Kırklar Caddesi üzerinde B.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile A.T. idaresindeki motosiklet, Barbaros Mahallesi 460 Sokak mevkisinde dönüş yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü A.T. ile motosiklette yolcu olan N.Ç’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Erzincan’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Kazada yaralanan B.Ç. ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü B.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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