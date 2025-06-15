Açık 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.06.2025 23:14

İzmir'de orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesinde, kaynak yaparken orman yangınına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İzmir'de orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınına ilişkin M.E, Ö.O., O.Y. ve S.G.O.'yu gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, kaynak makinesini kullandığı öne sürülen S.G.O. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Yangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

ETİKETLER
İzmir Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
İzmir'de depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:43
Kassam Tugayları'ndan İran'a destek açıklaması
00:34
İsrail basını: Tel Aviv, İran'ın misilleme ihtimaline karşılık elçiliklerinden bazılarını kapatacak
00:13
DMM, "MOSSAD unsurlarının kontrolsüz göç yoluyla Türkiye'ye sızabileceği" iddiasını yalanladı
00:11
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile İran-İsrail arasındaki çatışmayı görüştü
00:31
Katil İsrail'in, Gazze'de yardım almaya çalışanlara saldırılarında 300 Filistinli öldü
23:17
Salda Gölü'ne giren baba ve oğlu boğuldu
Kosova'dan kutsal topraklara ulaşmak için 6 bin kilometre pedal çevirdi
Kosova'dan kutsal topraklara ulaşmak için 6 bin kilometre pedal çevirdi
FOTO FOKUS
Batman'da balkon çöktü: Ölü ve yaralılar var
Batman'da balkon çöktü: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ