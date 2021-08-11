İzmir çevre yolu 2. Sanayi Sitesi Yeşilova yol ayrımında Osman E. idaresindeki mermer yüklü tırın sürücüsü yol sormak için durup, Halil A. idaresindeki tıra bindi. Bu sırada Veli G. yönetimindeki tır, Halil A. ile Osman E'nin bulunduğu park halindeki tıra çarptı.

Kazada Halil A .ile Osman E'nin bulunduğu tır şarampole yuvarlandı. Veli G. ise araçta sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda sıkışan Halil A, Veli G. ve Osman E'yi sıkıştıkları yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Halil A. ile Veli G'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.