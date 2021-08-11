Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 07:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emniyetin hava araçlarından yangınla mücadeleye destek: 297 saat uçtular
[Fotoğraf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bünyesindeki hava unsurlarının son iki haftada 297 saat uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.
EGM'nin Twitter hesabından, "Hava unsurlarımız, orman yangınlarının ilk anından itibaren keşif ve gözetleme görevinde" başlığı ile paylaşılan videoda, hava araçlarından çekilen görüntülere yer verildi.
Paylaşımda, 28 Temmuz -10 Ağustos tarihleri arasında 4 helikopterin, 3 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) ve bir İnsanlı Keşif Uçağı'nın (İKU) görev aldığı bilgisi aktarıldı.
Hava araçlarının 188 sorti yaptığı ve 297 saat uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.
Hava unsurlarımız, orman yangınlarının ilk anından itibaren keşif ve gözetleme görevinde...
28 Temmuz – 10 Ağustos arasında
4 helikopter, 3 İHA ve 1 İKU— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 10, 2021
188 sorti yaptı
297 saat uçuş gerçekleştirdi pic.twitter.com/tfss0AtlhL
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Orman Yangını Yangın
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