Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 04:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da otomobil elektrik panosuna çarptı : 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik panosuna çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Söke-Kuşadası yolu Ağaçlı kavşağında D.K. yönetimindeki otomobil, orta refüje çıkarak elektrik panosuna çarptı. Kazada sürücü ile H.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan D.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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