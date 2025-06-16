Açık 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.06.2025 07:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan "kabine" toplantısına başkanlık edecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "kabine" toplantısına başkanlık edecek

Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

Kabinede, ekim ayında başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararıyla sonuçlanan 'Terörsüz Türkiye' hedefinde gelinen son aşama değerlendirilecek.

Sahadan gelen askeri ve istihbari raporlardan hareketle, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin atılacak adımlar konuşulacak.

İran ve İsrail arasındaki saldırılar da masada

Dış politikadaki gelişmeler de kabinedeki bir diğer gündem başlığı.

Son günlerde İran ve İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırılar, bölgedeki tansiyonu yükseltirken, Türkiye'nin bu gelişmelere nasıl bir diplomatik yanıt vereceği toplantıda değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle yürüttüğü diplomasi trafiği ve Türkiye'nin bölgedeki rolü ele alınacak.

Ekonomideki son durum da değerlendirilecek

Ayrıca kabine toplantısında, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyon hedefleri ve yatırım politikaları da masaya yatırılacak. Özellikle yaklaşan emekli ve memur zammı öncesi, kabinenin kararları dikkatle takip edilecek.  

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içerikli habere yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:57
Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
07:42
Brezilya, Şili ve Meksika'da binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü
06:32
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içerikli habere yalanlama
05:44
Adana'da pikap sulama kanalına devrildi: Baba ve iki kızı öldü
05:25
İran'dan atılan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti
05:20
İsrail İran’a karşı İngiltere ve Fransa’dan destek istedi
İran'dan İsrail'e atılan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti
İran'dan İsrail'e atılan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti
FOTO FOKUS
Batman'da balkon çöktü: Ölü ve yaralılar var
Batman'da balkon çöktü: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ