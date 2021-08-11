Orman yangıları ile mücadelenin 15 gündür devam ettiğini anımsatan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 53 ilde çıkan 288 orman yangınından 285’inin kontrol altına alındığını söyledi.

Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla, Burdur ve Antalya’da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.