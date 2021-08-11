Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
15 günde 285 orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bakan Pakdemirli, 53 ilde çıkan 288 orman yangınının 285’inin kontrol altına alındığını söyledi. Pakdemirli, Muğla, Burdur ve Antalya’da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Orman yangıları ile mücadelenin 15 gündür devam ettiğini anımsatan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 53 ilde çıkan 288 orman yangınından 285’inin kontrol altına alındığını söyledi.
Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla, Burdur ve Antalya’da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Orman yangıları ile mücadelemiz 15 gündür devam ediyor.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 11, 2021
53 ilimizde çıkan 288 orman yangınının 285’ini kontrol altına aldık. Muğla, Burdur ve Antalya’da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. pic.twitter.com/qGzxYHN31g
Etiketler: Orman Yangını Bekir Pakdemirli
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