Kastamonu’da dün başlayan sağanak Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde etkili oldu.

Yağışın etkili olduğu ilçede, üzerinde HES kurulu olan Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle taşkın yaşandı. Su baskınlarının yaşandığı ilçede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için ekipler çalışma yürütüyor.

Elektrik hatlarının arızalandığı ilçede sel nedeniyle ulaşımda da sorun yaşanıyor. Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede önlem alan ekipler geçişe izin vermiyor.

Taşkın anı kamerada

İçede sel nedeniyle ulaşımda da sorun yaşanıyor. Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede önlem alan ekipler geçişe izin vermiyor.

Bozkurt ilçesinden taşkın anını gösteren çarpıcı görüntüler geldi. Taşan çayın suları caddelerde çağladı. Onlarca araç sürüklendi. O anlar kameralara yansıdı.

Azdavay ilçesi Kopuk mevkisinde de kara yolunun çökmesi nedeniyle yolda kalan araçların içindeki sürücüler mahsur kaldı.

Otomobilin üzerine çıkarak selden kurtuldu

Bölgeden gelen görüntüler selin boyutunu gözler önüne serdi. Bozkurt ilçesinde bir kişi sel sulara teslim olmamak için tabelaya tutundu. Bir başka kişi ise sel sularının alıp götürdüğü otomobilin üzerine çıkarak kurtarulmayı bekledi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.