Bartın’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, birçok noktada dere yataklarının taşmasına, ev ve işyerlerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Sağanağın etkili olduğu bölgeler arasında yer alan Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde de Abdurrahman Ünal’a ait ev sel nedeniyle yıkıldı.

Eşiyle birlikte yıkılan evden çıkmayı başaran Ünal’ın 85 yaşındaki annesi Arife Ünal ise sel sularına kapılarak, kayboldu.

"Annem karanlık olduğundan bir şey yapamadı..."

Eşiyle birlikte kurtulmayı başaran Ünal, o anları şöyle anlattı:

“Hanım, annem ve ben beraberdik. Hanım çıktı biz kaçmaya zaman bulamadık. Su basınca annemle ikimiz ahıra düştük. Ahırdan sonra kendimi kurtarmaya çalıştım. Sonra annem bir şey yapamadı karanlık olduğundan. Ev buradaydı bir odada yanında vardı”

