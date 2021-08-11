Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili net konuştu.

"En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir" diyen Bakan Koca, aşılama hedeflerini de bir kez daha yineledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yapıyor. https://t.co/tFirzMLYiz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 11, 2021

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Aşıların kullanıma girmesi salgınla mücadelede en büyük kırılma anlarından biridir. Salgını belkide iki evrede almak durumundayız; aşıdan önce ve aşıdan sonra.

İş yerlerimiz kapandı, gençlerimiz okullarından uzak kaldı. Öğrencilerimiz her zaman önceliğimiz oldu. Buna rağmen çocuklarımız yüz yüze eğitimden mahrum kaldı. Ancak bugünler geride kaldı, artık aşı var.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir.https://t.co/8gmMMjLPuJ pic.twitter.com/8xzWQfgRAR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 11, 2021

"Tüm okullar zamanında açılacak"

Tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz mümkün değildir. Eğitime ara vermeden gelecek dönemi karşılayacağız. Bilim Kurulumuz kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirleri görüştü. Milli Eğitim Bakanlığımız ile bunu sizlerle paylaşacağız. Bakanlıklarımız tam bir koordinasyonla çalışıyor.

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilan edeceğiz.

Toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. En az 2 doz aşı olmamış kimse kendisini aşı olmuş zannetmemeli.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz. pic.twitter.com/WzGb9ErPPp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 11, 2021

"En yüksek koruma 3 doz aşı olanlarda"

Aşı olmuş 30 milyon vatandaşımızı inceledik. İnaktif aşı olan vatandaşımızda en yüksek koruma seviyesi 3 doz aşı olanlar, buna en yakın 2 doz inaktif ve 1 doz mRNA aşı olanlar. Bu veriler dünya kamuoyu tarafından ilk defa öğrenilecek. 3. doz grupta yer alıyorsanuz aşınızı olun. Sizleri TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmasına ve 3. doz klinik çalışmasına davet ediyorum.

Okullar açılmadan toplumsal bağışıklık hedefine ulaşmalıyız. Kaybedecek bir günümüz, yok sayacak bir öğrencimiz olamaz. Çarkların dönmesi ve öğrencilerimiz için hiçbir adımdan geri atmayacağımızı söylemek isterim.