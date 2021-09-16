Yerli ve milli insansız hava araçları sistemlerinin mimarı Selçuk Bayraktar, katıldığı televizyon programında, bu teknolojilerin geleceği hakkında konuştu.

Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, insansız hava araçları üzerindeki çalışmaların sürdüğünü belirtti...

Uluslararası alanda milli sistemlerinin takdir gördüğünü dile getirdi.

Bayraktar, özellikle uçan araba "Cezeri" ile ilgili yapılan olumsuz yorumlara ise tepki gösterdi.

"Yani bunla mı uğraşılır ya bununla uğraşmayalım neyle uğraşalım? Geleceğin teknolojisi yarın başkaları yapsin bunları satsın bize müşterisi olalım bunların yani. Zaten bu teknolojileri geliştirmediğinizde ne bağımsız olmanız mümkün ne de müreffeh olmanız mümkün"

Selçuk Bayraktar, insansız hava araçlarının geleceği şekillendireceğine işaret etti.

İnsanlı harp sistemi üreten devletlerin, tankların gerekliliğini sorgulamaya başladıklarını söyledi.

"Bundan sonra hatta bunla alakalı bize de cok ciddi soruları oldu İngiliz Savunma Bakanı'nın. İşte nasl oluyor, bu başarı nasıl bu kadar iş başarabildi, nasıl bu kadar hızlı olabildi."

