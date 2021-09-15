Koronavirüs Risk Haritası'nda turuncu il kalmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz COVID-19 aşısı olanların oranının Gümüşhane'de de yüzde 65'in üstüne çıkmasıyla Türkiye COVID-19 Risk Haritası'nda turuncu il kalmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs aşılama oranlarıyla ilgili açıklama yaptı.
"Turuncu ilimiz kalmadı"
Bakan Koca, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye COVID-19 Risk Haritası'nda son turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak sarıya geçti. Şimdi sıra, maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane'yi kutluyoruz" dedi.
TURUNCU İLİMİZ KALMADI. Türkiye Covid-19 Risk Haritasında son Turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını %65’in üzerine çıkararak Sarıya geçti. Şimdi sıra, Maviye geçecek başarıyı göstermekte. GÜMÜŞHANE’Yİ KUTLUYORUZ.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2021
Haritada birinci doz aşı oranı yüzde 55'in altında olan iller "kırmızı", yüzde 55-65 arasındaki iller "turuncu", yüzde 65-75 arasındakiler "sarı", yüzde 75'in üstündekiler de "mavi" renkle gösteriliyor.