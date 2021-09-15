Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı.

248 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 536 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,02, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,35 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 103 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 52 milyon 153 bin 868'i birinci doz, 41 milyon 182 bin 546'sı ikinci doz, 9 milyon 633 bin 374'ü üçüncü doz olmak üzere 103 milyon 526 bin 811'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Amasya, Çanakkale, Aydın, Antalya ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.