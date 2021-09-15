Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 18:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti.
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a nezaket ziyaretinde bulunduğu ifade edildi.
Etiketler: Hulusi Akar
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz